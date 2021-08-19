Президент Болгарии завершил второй раунд консультаций о формировании правительства страны

Президент Болгарии Румен Радев завершил в среду второй раунд консультаций с лидерами представленных в парламенте политических партий о формировании нового правительства страны.

Президент Болгарии Румен Радев завершил в среду второй раунд консультаций с лидерами представленных в парламенте политических партий о формировании нового правительства страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По информации, участниками переговоров были представители коалиции, составляемой "Демократической Болгарией" (ДБ), Движением за права и свободы (ДПС) и гражданской платформой "Встань БГ! Мы идем!".

"Серия кризисов, перед которыми стоит Болгария, требует государственного и ответственного отношения, и когда мы об этом говорим, нет малочисленных или больших партий, а есть партии с ясной гражданской позицией, от которых зависит, есть ли в данном парламенте демократический взгляд на основные проблемы, требующие решения", - заявил Радев.

Президент подчеркнул необходимость диалога и поиска консенсуса во время переговоров между партиями в парламенте.