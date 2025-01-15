Президент Болгарии вручил мандат на формирование правительства лидеру коалиции ГЕРБ-СДС

Президент Болгарии Румен Радев вручил мандат на формирование кабинета министров представителю набравшей большее количество голосов избирателей на парламентских выборах в октябре коалиции "Граждане за европейское развитие Болгарии - Союз демократических си

Президент Болгарии Румен Радев вручил мандат на формирование кабинета министров представителю набравшей большее количество голосов избирателей на парламентских выборах в октябре коалиции "Граждане за европейское развитие Болгарии - Союз демократических сил" (ГЕРБ-СДС) Росену Желязкову.

Об этом сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ.

После получения мандата Желязков незамедлительно передал президенту список кандидатов, которых он рекомендовал для включения в состав нового правительства. В соответствии с его планом, в правительстве будут три вице-премьера и 19 министров. Ключевые посты в кабинете займут представители коалиции.

В то же время, в силу того, что ГЕРБ-СДС не удалось получить большинства в парламенте по итогам выборов в октябре, в состав правительства, предложенный Желязковым, включены члены и других объединений, прошедших в парламент - коалиции "Болгарской социалистической партии - Объединенные левые" и партии "Есть такой народ".

Ожидается, что в течение дня Радев направит этот список на утверждение в Национальное собрание Болгарии.