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Президент Болгарии вновь призвал правительство к отставке

Президент Болгарии вновь призвал правительство к отставке Президент Болгарии Румен Радев в четверг в Софии принял участие в очередной массовой акции протеста, которые 15-й день продолжаются в стране.
Другие страны
24 июля 2020 г. 07:12
Президент Болгарии вновь призвал правительство к отставке

Президент Болгарии Румен Радев в четверг в Софии принял участие в очередной массовой акции протеста, которые 15-й день продолжаются в стране.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Обращаясь к участникам акции, глава государства пожелал им "успеха и непримиримости", подчеркнул, что "в судьбоносный для родины момент площади заполнены надеждой на справедливость", и отметил, что тысячи людей протестуют не только в Болгарии, но и на улицах других городов Европы.

"Протест требует отставки всего правительства и главного прокурора. Власть, однако, снова не слышит граждан и говорит о некотором ремонте кабинета. Надеется, что летние отпуска и усталость сделают вас менее решительными. Однако если они выйдут сюда, то увидят решительность в ваших глазах. Отставка всего правительства и главного прокурора - это первые и обязательные шаги к честным выборам, к возвращению Болгарии на демократический путь, к началу необратимого демонтажа порочной модели управления, которая приковала нас к европейскому дну, к перезагрузке политического процесса и модернизации страны. Нам нужен новый парламент, потому что сегодняшнее большинство не слышит требований людей", - сказал Радев.

Глава государства подчеркнул, что стране необходимы конституционная реформа и изменения, которые должны укрепить гражданские права, устранить коррупцию, обеспечить условия для труда и доходы, которые вернут домой граждан, работающих за рубежом. "Никогда еще болгары не были столь едины в решимости отвоевать государство у мафии", - заключил Радев.

Отметим, что движение в центральной части Софии блокировано.

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