Президент Болгарии: Власти страны не намерены принимать жестких мер по экономии энергии

Report

Техническое правительство Болгарии не планирует принимать новые меры по экономии электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Румен Радев.

"Болгария является производителем и экспортером электроэнергии, поэтому, пока работает техническое правительство, ограничений в подаче электричества не будет", - сказал Радев.

Глава Болгарии назвал верным путем к стагнации и замедлению экономического роста ограничение потребления и производства электроэнергии. По его словам, главная задача кабмина - не допустить подобных запретов.

Радев добавил, что власти должны заниматься поиском самого дешевого сырья, где бы оно ни было, и обеспечивать наилучшие условия для болгарского бизнеса и для граждан страны, "которые являются самыми бедными в Евросоюзе (ЕС)".