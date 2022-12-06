Президент Болгарии: Страна имеет все шансы войти в Шенгенскую зону в 2023 году

Болгария имеет все шансы присоединиться к Шенгенской зоне в следующем году.

Болгария имеет все шансы присоединиться к Шенгенской зоне в следующем году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал президент республики Румен Радев, который принял участие в саммите ЕС - Западные Балканы в столице Албании Тиране.

"Болгария имеет все шансы в будущем году присоединиться к Шенгену, но это в значительной степени зависит не только от действий на дипломатическом уровне, но и в первую очередь от действий самой Болгарии", - сказал Радев, слова которого приводит его пресс-служба.

Глава государства указал, что в некоторых странах Евросоюза накопились отрицательные мнения по поводу возможности присоединения Болгарии к Шенгену, а для их преодоления необходимы усилия всех органов власти. "Мой призыв ко всем политическим лидерам страны: не надо политизировать эту тему", - отметил президент.

Пресс-служба отмечает, что Радев в ходе саммита в Тиране встретился с лидерами Австрии и Нидерландов, обсудив с ними существующие сложности, касающиеся вступления Болгарии в Шенгенскую зону.