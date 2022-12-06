О нас

Президент Болгарии: Страна имеет все шансы войти в Шенгенскую зону в 2023 году

Президент Болгарии: Страна имеет все шансы войти в Шенгенскую зону в 2023 году Болгария имеет все шансы присоединиться к Шенгенской зоне в следующем году.
Другие страны
6 декабря 2022 г. 23:01
Президент Болгарии: Страна имеет все шансы войти в Шенгенскую зону в 2023 году

Болгария имеет все шансы присоединиться к Шенгенской зоне в следующем году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал президент республики Румен Радев, который принял участие в саммите ЕС - Западные Балканы в столице Албании Тиране.

"Болгария имеет все шансы в будущем году присоединиться к Шенгену, но это в значительной степени зависит не только от действий на дипломатическом уровне, но и в первую очередь от действий самой Болгарии", - сказал Радев, слова которого приводит его пресс-служба.

Глава государства указал, что в некоторых странах Евросоюза накопились отрицательные мнения по поводу возможности присоединения Болгарии к Шенгену, а для их преодоления необходимы усилия всех органов власти. "Мой призыв ко всем политическим лидерам страны: не надо политизировать эту тему", - отметил президент.

Пресс-служба отмечает, что Радев в ходе саммита в Тиране встретился с лидерами Австрии и Нидерландов, обсудив с ними существующие сложности, касающиеся вступления Болгарии в Шенгенскую зону.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Prezidenti: "Gələn il Şengen zonasına daxil olmaq üçün hər cür şansımız var"

Другие новости из категории

Белый дом: Байден примет решение о выдвижении на второй срок в начале 2023 года
Белый дом: Байден примет решение о выдвижении на второй срок в начале 2023 года
6 декабря 2022 г. 23:43
В Вене зафиксировали самый высокий уровень заболеваемости гриппом за 13 лет
В Вене зафиксировали самый высокий уровень заболеваемости гриппом за 13 лет
6 декабря 2022 г. 23:24
Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции против России
Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции против России
6 декабря 2022 г. 22:33
Украина с февраля направила на военные нужды более $30 млрд
Украина с февраля направила на военные нужды более $30 млрд
6 декабря 2022 г. 22:06
В Канаде самолет упал на автотрассу
В Канаде самолет упал на автотрассу
6 декабря 2022 г. 21:29
В Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,6
6 декабря 2022 г. 21:13
Число погибших при сходе оползня на автобус в Колумбии возросло до 34
Число погибших при сходе оползня на автобус в Колумбии возросло до 34
6 декабря 2022 г. 21:10
ООН: С февраля в Украине погибли более 17 тыс. гражданских лиц
ООН: С февраля в Украине погибли более 17 тыс. гражданских лиц
6 декабря 2022 г. 20:52
Китай призвал нарастить гуманитарную помощь Украине
Китай призвал нарастить гуманитарную помощь Украине
6 декабря 2022 г. 20:37
Эстония перенаправит поток украинских беженцев в Финляндию
Эстония перенаправит поток украинских беженцев в Финляндию
6 декабря 2022 г. 20:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi