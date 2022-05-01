Президент Болгарии призвал политиков не допустить вовлечения страны в войну

Президент Болгарии Румен Радев выступил в воскресенье с первомайским обращением, призвав местных политиков не допустить втягивания страны в боевые действия.

Президент Болгарии Румен Радев выступил в воскресенье с первомайским обращением, призвав местных политиков не допустить втягивания страны в боевые действия.

Как передает Report, Радев сказал следующее:

"В этом году мы встречаем праздник в тот момент, когда в сердце Европы гремят взрывы, а города превращаются в руины. Болгария уже сейчас несет косвенные потери от этого кризиса в сферах экономики и энергетики, а рост цен ведет к тому, что все большее число болгар оказывается за чертой бедности", - сказал он. По мнению главы государства, существует риск неконтролируемого разрастания конфликта. "Есть политики, которые готовы пойти на этот опасный шаг, сделать будущее Болгарии заложником своих корыстных целей", - продолжил он.

"Во времена испытаний наш человеческий долг заключается в том, чтобы помогать пострадавшим, и Болгария останется солидарна со всеми, кто ищет спасения в этом конфликте. Но наш патриотический долг - не допустить вовлечения нашей родины в войну. Не надо поддаваться милитаристским призывам, с которых начинается любое кровопролитие", - отметил Радев.