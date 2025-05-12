Президент Болгарии предложил провести референдум о присоединении к еврозоне

Президент Болгарии Румен Радев внесет на рассмотрение Народного собрания предложение о проведении национального референдума по вопросу о присоединении страны к еврозоне.

Президент Болгарии Румен Радев внесет на рассмотрение Народного собрания предложение о проведении национального референдума по вопросу о присоединении страны к еврозоне.

Как передает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

"Глава государства вносит в Народное собрание предложение о проведении общенационального референдума с вопросом "Согласны ли вы, чтобы Болгария приняла единую европейскую валюту "евро" в 2026 году?", - сказано в сообщении.

В сообщении со слов Радева отмечается, что введение единой европейской валюты должно быть осуществлено на основе убедительного национального консенсуса, поскольку в обществе нет единого мнения по данному вопросу, а таккже о дате его принятия.

После обсуждения в парламентских комитетах депутаты на пленарном заседании примут решение, проводить ли предложенный референдум.

В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.