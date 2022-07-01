Президент Болгарии поручил главе Минфина сформировать правительство

Президент Болгарии Румен Радев передал министру финансов Асену Василеву мандат на формирование нового правительства после того, как парламент выразил недоверие премьеру Кирилу Петкову.
Василев - член партии "Продолжаем перемены", основанной им вместе с Петковым в 2022 году. У Василева теперь есть неделя для того, чтобы попытаться сформировать новое правительство страны. Он должен будет передать свой вариант списка кандидатов в министры на утверждение президенту, затем по этим кандидатурам проголосует парламент.
Перед передачей мандата Радев заявил Василеву, что Болгария переживает "политический, экономический и социальный кризисы". "Я жду, что адекватные решения и защита национальных интересов построят свободную, демократическую и процветающую Болгарию", - приводит агентство слова президента.