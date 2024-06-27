Президент Болгарии отказался возглавить делегацию страны на встрече НАТО в Вашингтоне

Президент Болгарии Румен Радев отказался возглавить делегацию страны на встрече НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, выразив несогласие с позицией по Украине, принятой правительством страны.

Президент Болгарии Румен Радев отказался возглавить делегацию страны на встрече НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, выразив несогласие с позицией по Украине, принятой правительством страны.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"С первого дня войны в Украине глава государства остро осуждал российскую агрессию. На национальных и международных форумах Радев всегда поддерживал все элементы коллективного подхода к гарантиям безопасности, повышению оборонительных возможностей, реализации региональных планов НАТО и увеличению средств на оборону. В то же время глава государства не принимает некоторых положений и принятых правительством рамочных позиций, относящихся к обязательствам, которые наша страна должна взять в связи с войной в Украине", - говорится в сообщении.

В тексте подчеркивается, что именно в связи с этим Радев "не принимает предложения правительства руководить болгарской делегацией и участвовать во встрече государственных и правительственных руководителей в Вашингтоне".