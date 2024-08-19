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Президент Болгарии отказался подписать указ о новом техническом правительстве

Президент Болгарии отказался подписать указ о новом техническом правительстве Президент Болгарии Румен Радев не станет подписывать указ о новом техническом правительстве страны.
Другие страны
19 августа 2024 г. 12:47
Президент Болгарии отказался подписать указ о новом техническом правительстве

Президент Болгарии Румен Радев не станет подписывать указ о новом техническом правительстве страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил по итогам встречи с кандидатом на пост премьер-министра Горицей Грынчаровой-Кожаревой, которая представила свой вариант кабинета.

"Не буду подписывать указ о составе вашего правительства, ваши обязанности в качестве кандидата считаю выполненными. Выборы, которые планировались на 20 октября, будут перенесены. Правительство Димитара Глачева продолжит свою работу до назначения нового технического правительства", - сказал Радев.

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