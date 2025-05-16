Президент Болгарии оспорит отказ парламента провести референдум по еврозоне

Президент Болгарии Румен Радев оспорит в Конституционном суде отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону в соответствии с его предложением.

Президент Болгарии Румен Радев оспорит в Конституционном суде отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону в соответствии с его предложением.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Novinite со ссылкой на заявление президента.

"Президент Румен Радев заявил о своем намерении обратиться в Конституционный суд в связи с отказом спикера Народного собрания Натальи Киселовой провести по его предложению референдум по вопросу вступления Болгарии в еврозону в 2026 году", - говорится в сообщении агентства.

По словам президента, его целью было оценить общественное мнение о готовности страны вступить в еврозону в 2026 году, а само предложение было средством обеспечения прозрачности и подотчетности.