О нас

Президент Болгарии оспорит отказ парламента провести референдум по еврозоне

Президент Болгарии оспорит отказ парламента провести референдум по еврозоне Президент Болгарии Румен Радев оспорит в Конституционном суде отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону в соответствии с его предложением.
Другие страны
16 мая 2025 г. 17:17
Президент Болгарии оспорит отказ парламента провести референдум по еврозоне

Президент Болгарии Румен Радев оспорит в Конституционном суде отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону в соответствии с его предложением.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Novinite со ссылкой на заявление президента.

"Президент Румен Радев заявил о своем намерении обратиться в Конституционный суд в связи с отказом спикера Народного собрания Натальи Киселовой провести по его предложению референдум по вопросу вступления Болгарии в еврозону в 2026 году", - говорится в сообщении агентства.

По словам президента, его целью было оценить общественное мнение о готовности страны вступить в еврозону в 2026 году, а само предложение было средством обеспечения прозрачности и подотчетности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Ливии не менее трех министров в ПНЕ ушли в отставку на фоне протестов в Триполи
В Ливии не менее трех министров в ПНЕ ушли в отставку на фоне протестов в Триполи
17 мая 2025 г. 02:22
Премьер-министр Пакистана: Мы выиграли войну, но хотим мира
Премьер-министр Пакистана: Мы выиграли войну, но хотим мира
17 мая 2025 г. 01:50
США начнут переговоры о сокращении своего контингента в Европе до конца года
США начнут переговоры о сокращении своего контингента в Европе до конца года
16 мая 2025 г. 23:43
Зеленский: Дания готовит 26-й пакет военной помощи Украине
Зеленский: Дания готовит 26-й пакет военной помощи Украине
16 мая 2025 г. 23:07
Министр обороны Израиля пригрозил ликвидировать лидера йеменского движения аль-Хуси
Министр обороны Израиля пригрозил ликвидировать лидера йеменского движения аль-Хуси
16 мая 2025 г. 22:58
В Узбекистане при утечке аммиака на химзаводе пострадали около 10 человек
ФотоВ Узбекистане при утечке аммиака на химзаводе пострадали около 10 человек
16 мая 2025 г. 22:38
Из тюрьмы в Новом Орлеане сбежали 11 заключенных
Из тюрьмы в Новом Орлеане сбежали 11 заключенных
16 мая 2025 г. 22:11
ООН не участвовала в российско-украинских переговорах в Стамбуле
ООН не участвовала в российско-украинских переговорах в Стамбуле
16 мая 2025 г. 21:27
Умеров: Украина способна продолжать борьбу, но мы хотим завершить войну
Умеров: Украина способна продолжать борьбу, но мы хотим завершить войну
16 мая 2025 г. 20:00
СМИ: Сирия может начать печать новых купюр в ОАЭ и Германии вместо России
СМИ: Сирия может начать печать новых купюр в ОАЭ и Германии вместо России
16 мая 2025 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi