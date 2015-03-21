Президент Болгарии не примет участия на Параде Победы в Москве

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Президент Болгарии Росен Плевлениев не приедет в Москву 9 мая на Парад Победы по случаю 70-летия победы над фашизмом.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, по информации пресс-службы президента страны, российская сторона направила приглашение, однако Р.Плевнелиев его не принял.

На сегодняшний день отказались приехать в Москву 9 мая президент США Барак Обама, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, председатель Европейского совета Дональд Туск, президенты Польши и Словении. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили также не поедет на парад в Москву.

По заявлениям главы МИД России Сергея Лаврова, порядка 26 мировых лидеров подтвердили свое участие в торжествах по случаю Дня Победы, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева.