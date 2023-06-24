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Президент Болгарии: Действия "Вагнер" могут привести к боям на территории России

Президент Болгарии: Действия "Вагнер" могут привести к боям на территории России Мятеж ЧВК "Вагнер" против российского руководства может стать серьезной проблемой для страны, на территории России могут развернуться боевые действия.
Другие страны
24 июня 2023 г. 17:04
Президент Болгарии: Действия Вагнер могут привести к боям на территории России

Мятеж ЧВК "Вагнер" против российского руководства может стать серьезной проблемой для страны, на территории России могут развернуться боевые действия.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сказал президент Болгарии Румен Радев, прокомментировав ситуацию вокруг РФ.

"У Пригожина ограниченные силы и власть только на местах. Если Кремль объединится против этого ограниченного представительства, не думаю, что у "Вагнер" будет шанс. Это не просто внутриполитический кризис, это кризис, который может вызвать боевые действия на территории России", - сказал он.

Глава Болгарии отметил, что ситуация в России остается крайне неопределенной, поскольку поступающая информация ограничена и сложно определить масштаб происходящего.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Prezidenti: "Bu, Rusiya ərazisində hərbi əməliyyatlara səbəb ola biləcək böhrandır"
Версия на английском языке Bulgarian President: Wagner's actions could lead to battles in Russia

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