Президент Беларуси запрещает сыну сидеть за компьютером больше часа в неделю

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не является интернет-зависимым и запрещает своему младшему сыну Николаю проводить за компьютером больше часа в неделю, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В соцсетях я не сижу… В этом отношении я не являюсь показателем продвинутого президента. Очень ревниво отношусь к интернету, потому что для меня книга, печатное слово - это святое", - сказал президент в четверг в Минске на пресс-конференции российским СМИ.

Как отметил Лукашенко, его очень волнует и настораживает, "когда интернет начинает полностью затягивать человека в свою паутину, когда многие становятся интернет-зависимыми". "Я не интернет-зависимый человек. Интернет - это большое благо, но с огромными недостатками", - добавил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что не стремится ограничить интернет в Беларуси.

"Моя главная забота - как из этих сетей малыша вырвать, чтобы он меньше там сидел, начиная с "танков" (компьютерная игра - ред.) и заканчивая информацией про какие-то исторические даты, писателей. Иногда говорит, что ему надо найти информацию, в школе поручили… Две минуты информацию ищет, а час играет в "танки"", - сказал Лукашенко.

В то же время президент отметил занятия сына спортом, музыкой, что тоже является "вариантом оторвать его от интернета". "Моя главная задача, чтобы он один час в неделю в своем 12-летнем возрасте сидел в соцсетях и компьютере. Пока получается", - подчеркнул Лукашенко.