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Президент Банка Франции заявил, что инфляция в стране достигла 7,1%

Президент Банка Франции заявил, что инфляция в стране достигла 7,1% Инфляция во Франции сейчас составляет 7,1%, что меньше среднего показателя еврозоны, составляющего 10%.
Другие страны
18 декабря 2022 г. 17:58
Президент Банка Франции заявил, что инфляция в стране достигла 7,1%

Инфляция во Франции сейчас составляет 7,1%, что меньше среднего показателя еврозоны, составляющего 10%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Банка Франции (центрального банка) Франсуа Вилеруа де Гало в интервью парижскому еженедельнику Le Journal du Dimanche.

"Инфляция во Франции в настоящий момент составляет 7,1% против 10% в среднем в еврозоне - сказал Вилеруа де Гало. - Это разница объясняется действующим (во Франции) ограничением на рост тарифов, которое, в частности, направлено на поддержку домохозяйств".

По его словам, инфляцию в стране разгоняет, прежде всего, рост цен на электроэнергию и продукты питания. "Пик придется на первую половину 2023 года, а после этого инфляция будет постепенно снижаться, чтобы достичь уровня около 2% концу 2024 года", - отметил президент Банка Франции, уточнив, что этот прогноз реализуется, "если не будет нового энергетического шока".

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