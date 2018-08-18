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    Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Пакистана

    Aзербайджан и Пакистан объединяют отношения стратегического партнерства и союзничества

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Как сообщает Report, в тексте письма говорится:  

    "Уважаемый господин Премьер-министр,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Премьер-министра Исламской Республики Пакистан.

    Aзербайджан и Пакистан объединяют отношения стратегического партнерства и союзничества, продиктованные волей наших дружественных и братских народов. Надеюсь, что наше сотрудничество, основанное на взаимной вере, доверии и поддержке, и дальше будет успешно развиваться и укрепляться.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности во имя благосостояния братского народа Пакистана". 

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