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Президент Австрии заявил о правительственном кризисе

Президент Австрии заявил о правительственном кризисе Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил о правительственном кризисе в республике на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против канцлера Себастьяна Курца.
Другие страны
8 октября 2021 г. 22:27
Президент Австрии заявил о правительственном кризисе

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил о правительственном кризисе в республике на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против канцлера Себастьяна Курца.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Это правительственный кризис, но не государственный. Государство и управление функционируют, основы нашего государства неприкосновенны", - заявил Ван дер Беллен.

По его словам, подозрения прокуратуры в отношении канцлера и его приближенных серьезные.

"Мы пока не знаем, приведут ли эти расследования к обвинению или нет, поэтому до возможного приговора в суде для всех действует презумпция невиновности", - подчеркнул президент.

Ранее лидер партии "Зеленые" Вернер Коглер на фоне расследований антикоррупционной прокуратуры против Курца и девяти его приближенных поставил под сомнение способность его продолжать исполнять обязанности канцлера и заявил, что проведет переговоры с лидерами парламентских фракций. Курц же выразил готовность сохранить коалиционное правительство с "Зелеными".

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Версия на азербайджанском языке Avstriya Prezidenti: “Ölkədə hökumət böhranı yaranıb”

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