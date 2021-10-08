Президент Австрии заявил о правительственном кризисе

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил о правительственном кризисе в республике на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против канцлера Себастьяна Курца.

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил о правительственном кризисе в республике на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против канцлера Себастьяна Курца.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Это правительственный кризис, но не государственный. Государство и управление функционируют, основы нашего государства неприкосновенны", - заявил Ван дер Беллен.

По его словам, подозрения прокуратуры в отношении канцлера и его приближенных серьезные.

"Мы пока не знаем, приведут ли эти расследования к обвинению или нет, поэтому до возможного приговора в суде для всех действует презумпция невиновности", - подчеркнул президент.

Ранее лидер партии "Зеленые" Вернер Коглер на фоне расследований антикоррупционной прокуратуры против Курца и девяти его приближенных поставил под сомнение способность его продолжать исполнять обязанности канцлера и заявил, что проведет переговоры с лидерами парламентских фракций. Курц же выразил готовность сохранить коалиционное правительство с "Зелеными".