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Президент Австрии сохранил пост по итогам выборов

Президент Австрии сохранил пост по итогам выборов На президентских выборах в Австрии в воскресенье победу одерживает действующий глава государства Александер ван дер Беллен.
Другие страны
10 октября 2022 г. 07:51
Президент Австрии сохранил пост по итогам выборов

На президентских выборах в Австрии в воскресенье победу одержал действующий глава государства Александер ван дер Беллен.

Как передает Report, об этом сообщает Der Standard.

Согласно предварительным итогам голосования, обнародованным Министерством внутренних дел, действующий президент набрал более 54% голосов.

Тем самым ван дер Беллен победил в первом туре голосования, заручившись поддержкой более половины избирателей. Он избран на второй шестилетний срок.

Основной соперник действующего президента Франц Розенкранц из правой Партии Свободы набрал около 19% голосов и признал свое поражение.

Ван дер Беллен - бывший глава австрийской партии Зеленых. Шесть лет назад он был избран президентом в драматической борьбе с кандидатом от Партии Свободы - тогда по решению суда было проведено повторное голосование, разрыв между кандидатами был очень небольшим.

На этот раз его кандидатуру поддержали почти все ведущие партии - как правящая Народная партия, так и оппозиционные социал-демократы. Они не выдвигали своих кандидатов.

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Версия на азербайджанском языке Avstriyanın dövlət başçısı ikinci müddətə prezident seçilib

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