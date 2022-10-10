Президент Австрии сохранил пост по итогам выборов

На президентских выборах в Австрии в воскресенье победу одерживает действующий глава государства Александер ван дер Беллен.

На президентских выборах в Австрии в воскресенье победу одержал действующий глава государства Александер ван дер Беллен.

Как передает Report, об этом сообщает Der Standard .

Согласно предварительным итогам голосования, обнародованным Министерством внутренних дел, действующий президент набрал более 54% голосов.

Тем самым ван дер Беллен победил в первом туре голосования, заручившись поддержкой более половины избирателей. Он избран на второй шестилетний срок.

Основной соперник действующего президента Франц Розенкранц из правой Партии Свободы набрал около 19% голосов и признал свое поражение.

Ван дер Беллен - бывший глава австрийской партии Зеленых. Шесть лет назад он был избран президентом в драматической борьбе с кандидатом от Партии Свободы - тогда по решению суда было проведено повторное голосование, разрыв между кандидатами был очень небольшим.

На этот раз его кандидатуру поддержали почти все ведущие партии - как правящая Народная партия, так и оппозиционные социал-демократы. Они не выдвигали своих кандидатов.