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Президент Австрии находится с визитом в Украине

Президент Австрии находится с визитом в Украине В Украину с официальным визитом прибыл президент Австрии Александр Ван дер Беллен. В Киеве у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
Другие страны
1 февраля 2023 г. 16:56
Президент Австрии находится с визитом в Украине

В Украину с официальным визитом прибыл президент Австрии Александр Ван дер Беллен. В Киеве у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, jб этом Ван дер Беллен сообщил в Twitter.

"Прибыл в Киев. После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом Зеленским и храбрым народом Украины мы отстаиваем европейские ценности", – написал он.

Чуть позже австрийский президент опубликовал твит из Бучи, которую по уже сложившейся традиции посещают все важные иностранные гости.

"Эти преступления против человечества, против всего, за что мы выступаем, не должны быть забыты и не должны оставаться безнаказанными", – написал он.

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