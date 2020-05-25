​Президент Австрии извинился за нарушение карантинного режима

Полиция Вены застала президента Австрии Александера Ван дер Беллена и его супругу Дорис Шмидауэр на летней веранде ресторана, который должен был быть закрытым в ночные часы из-за ограничений, вызванных борьбой с коронавирусной инфекцией.

Как передает Report, об этом 24 мая сообщило издание Kronen Zeitung со ссылкой на отчет полиции.

По данным издания, полицейский наряд в 00:20 увидел засидевшуюся пару гостей с напитками на веранде ресторана Sole, хотя заведение должно было быть уже полтора часа закрыто и не подавать заказы, согласно постановлению правительства. Этими гостями оказались президент Австрии и его супруга.

"Я впервые с момента "локдауна" (режим строгой всеобщей изоляции) пошел поесть с двумя друзьями и супругой. Мы заговорились и забыли о времени. Мне действительно очень жаль. Это была ошибка", - признался Ван дер Беллен изданию.

"Если ресторатор из-за этого понесет ущерб, то я буду нести за это ответственность", - написал Ван дер Беллен в Twitter.

Директор ресторана Аки Нуредини также подтвердил произошедший случай.