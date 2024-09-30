Президент Австрии анонсировал отставку правительства на следующей неделе

Действующее правительство Австрии подаст в отставку на следующей неделе.

Действующее правительство Австрии подаст в отставку на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил президент Александер Ван дер Беллен в видеообращении на своем YouTube-канале.

"На предстоящей неделе действующее федеральное правительство подаст прошение об отставке", — сказал Беллен.

Также он добавил, что поручит правительству отработать до официального назначения другого.

Ранее лидер правящей Австрийской народной партии (ÖVP) и канцлер Карл Нехаммер признал, что его партия не смогла одержать победу на прошедших в воскресенье выборах в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии.

По подсчетам телеканала ORF, на выборах победу одержит ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ), она может получить 29,2%. ÖVP может прийти второй с 26,3%. Третье место прочат Социал-демократической партии Австрии (SPÖ) — 20,5%.

Также в парламент, как ожидается, пройдут либеральная партия NEOS ("Новая Австрия и Либеральный форум") — 9,1% и "Зеленые" (Grünen) — 8,7%. Коммунистическая партия Австрии (KPÖ) и Пивная партия (Bierpartei) не смогли преодолеть четырехпроцентный порог — у каждой чуть более 2%.