Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения

В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения.

В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил президент Ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий.

По его словам, после ударов, нанесенных ВС России накануне, на всей территории Украины сложилась очень сложная ситуация:

"Города, в которые подача воды была приостановлена, пытались решить эту проблему при помощи генераторов. Работы по восстановлению водоснабжения ведутся в Сумах, Львове, Днепре, Одессе, Виннице, Чернигове и других городах".

По словам Д.Новицкого, в некоторых районах восстановлено водоснабжение на первых этажах зданий через систему централизованного отопления:

"В Житомире и во Львове первые этажи зданий снабжались водой через генераторы. Подача воды на первые этажи зданий является необходимостью, так как воду используют при тушении часто возникающих во время бомбардировок пожаров".