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Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения

Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения.
Другие страны
24 ноября 2022 г. 20:47
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения

В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил президент Ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий.

По его словам, после ударов, нанесенных ВС России накануне, на всей территории Украины сложилась очень сложная ситуация:

"Города, в которые подача воды была приостановлена, пытались решить эту проблему при помощи генераторов. Работы по восстановлению водоснабжения ведутся в Сумах, Львове, Днепре, Одессе, Виннице, Чернигове и других городах".

По словам Д.Новицкого, в некоторых районах восстановлено водоснабжение на первых этажах зданий через систему централизованного отопления:

"В Житомире и во Львове первые этажи зданий снабжались водой через генераторы. Подача воды на первые этажи зданий является необходимостью, так как воду используют при тушении часто возникающих во время бомбардировок пожаров".

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Версия на английском языке ФотоOfficial: Ukraine restores 75% of water supply in cities
Версия на азербайджанском языке ФотоAssosiasiya prezidenti: "Ukraynadakı şəhərlərin dağıdılmış su təchizatının 75 %-i bərpa edilib"

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