Президент ассоциации: Граждане Сен-Мартена продолжат борьбу

Граждане Сен-Мартена продолжат борьбу, несмотря на давление со стороны французских и нидерландских властей.

Народ Сен-Мартена продолжит борьбу за объединение и самоуправление, несмотря на давление со стороны французских и нидерландских властей.

Об этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос Report, заявила президент Объединенной ассоциации Сен-Мартена Ронда Ребекка Арринделл.

По ее словам, власти и до проведения конференции Бакинской инициативной группы вели политику притеснения местного населения, стремящегося к независимости.

Президент ассоциации подчеркнула, что если правительство Франции будет вести себя агрессивно по отношению к активистам и сторонникам независимости, островная молодежь даст свой ответ.

"Голландские спецслужбы регулярно проводят бессмысленные проверки, используют методы запугивания. Мы и не думаем, что спустя 400 лет подобного поведения они прекратят это делать", - сказала она, подчеркнув, что организация готова вести борьбу до конца, невзирая на препятствия со стороны властей.

Активистка организации Авердин Антуанетта Стефан добавила, что несмотря на то, что во французском законодательстве есть право на свободу слова и выражение протеста, власти игнорируют собственное законодательство.

"Законы не мешают французским властям их обходить, чтобы наказывать нас за протесты", - сказала она.

Активистка добавила, что организация продолжит борьбу за независимость, несмотря на препятствия со стороны метрополий.