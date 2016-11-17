 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Армении поддерживает усиление военной мощи российской базы в Гюмри

    Серж Саргсян: Одной базы в маленькой Армении, я думаю, достаточно

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян в интервью РИА Новости прокомментировал возможность создания новых военных баз России в Армении, сообщает Report.

    "Я думаю, что в этом нет необходимости, потому что военная база имеет все возможности вобрать в себя все те элементы, которые могут быть востребованы. Поэтому одной базы в маленькой Армении, я думаю, достаточно, нужно просто придать этой базе военную мощь", - сказал он в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi