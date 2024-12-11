Президент Аргентины заявил о начале роста экономики страны

Экономика Аргентины прошла сложные времена, рецессия закончилась и начался рост.

Экономика Аргентины прошла сложные времена, рецессия закончилась и начался рост.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Хавьер Милей в обращении к нации по случаю первого года его нахождения во главе страны.

"Сегодня с гордостью и надеждой я могу сказать вам, что мы прошли испытание огнем. Мы выходим из пустыни: рецессия закончилась, страна наконец начала расти. Спасибо за доверие этому правительству", - отметил Милей.

Президент Аргентины заявил о замедлении инфляции и сокращении бюджетного дефицита. "Сегодня мы добились устойчивого профицита бюджета без дефолта, впервые за последние 123 года. Это произошло благодаря проведению крупнейших преобразований в истории человечества и ограничению денежной эмиссии", - указал Милей.

Аргентинский лидер также подчеркнул, что за год его президентства удалось решить вопрос с задолженностью перед импортерами, а также нарастить золотовалютные резервы страны. Кроме того, благодаря стабилизации ситуации с обменными курсами, по словам Милея, базовая заработная плата в стране выросла с $300 до $1 100.