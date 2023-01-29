О нас

Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине

Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине Страны Латинской Америки не планируют поставлять оружие Украине.
Другие страны
29 января 2023 г. 07:34
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине

Страны Латинской Америки не планируют поставлять оружие Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

"Аргентина и Латинская Америка не планируют отправлять оружие Украине или же в другую конфликтную зону", - заявил он на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, находящимся в Аргентине с визитом.

Как сообщали СМИ, ранее на этой неделе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу Берлина отправить Украине боеприпасы к танкам, которые западные союзники пообещали поставить Киеву.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Argentina Prezidenti ölkəsinin Ukraynaya silah vermək niyyətində olmadığını bildirib

Самое читаемое

Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
29 января 2023 г. 07:34
Рейтинги президента и премьера Франции понизились на фоне планов пенсионной реформы
Рейтинги президента и премьера Франции понизились на фоне планов пенсионной реформы
22 января 2023 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi