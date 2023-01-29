Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине

Страны Латинской Америки не планируют поставлять оружие Украине.

Страны Латинской Америки не планируют поставлять оружие Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

"Аргентина и Латинская Америка не планируют отправлять оружие Украине или же в другую конфликтную зону", - заявил он на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, находящимся в Аргентине с визитом.

Как сообщали СМИ, ранее на этой неделе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу Берлина отправить Украине боеприпасы к танкам, которые западные союзники пообещали поставить Киеву.