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Президент Аргентины заразился коронавирусом

Президент Аргентины заразился коронавирусом Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат
Другие страны
3 апреля 2021 г. 08:13
Президент Аргентины заразился коронавирусом
Альберто Фернандес

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня вечером, после того как у меня появилась температура 37,3 и легкая головная боль, я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным", - написал он в Twitter.

Фернандес добавил, что чувствует себя хорошо. "Хотя мы ждем подтверждения ПЦР-тестом, я уже изолировался, в соответствии с протоколом, и следую рекомендациям врачей", - заключил глава государства.

В январе президент Аргентины, которому 2 апреля исполнилось 62 года, привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

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Версия на азербайджанском языке Argentina prezidenti koronavirusa yoluxdu

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