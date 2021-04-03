Президент Аргентины заразился коронавирусом

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня вечером, после того как у меня появилась температура 37,3 и легкая головная боль, я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным", - написал он в
Фернандес добавил, что чувствует себя хорошо. "Хотя мы ждем подтверждения ПЦР-тестом, я уже изолировался, в соответствии с протоколом, и следую рекомендациям врачей", - заключил глава государства.
В январе президент Аргентины, которому 2 апреля исполнилось 62 года, привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo.— Alberto Fernández (@alferdez)
April 3, 2021