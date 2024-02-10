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Президент Аргентины уволил двух чиновников после неудачи в парламенте

Президент Аргентины уволил двух чиновников после неудачи в парламенте Президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку главу агентства по соцобеспечению и главу департамента горнорудной промышленности после неудачной попытки принятия законопроекта с пакетом реформ.
Другие страны
10 февраля 2024 г. 05:25
Президент Аргентины уволил двух чиновников после неудачи в парламенте

Президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку главу агентства по соцобеспечению и главу департамента горнорудной промышленности после неудачной попытки принятия законопроекта с пакетом реформ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Хавьер Милей попросил подать заявление об отставке главу национального управления по социальной защите Освальдо Джиордано и главу департамента горнорудной промышленности Флавию Ройон", - говорится в заявлении.

Правительство пока не объявило, кто займет их место. "Учитывая унаследованный экономический кризис и исторический момент, требуются чиновники, приверженные модернизации, упрощению и дебюрократизации государства", - отмечается в тексте. По информации пресс-службы, члены администрации Милея также должны "защищать аргентинцев от постоянных атак тех, кто пытается сохранить свои привилегии ценой голода людей".

В документе не указана прямым текстом причина отставки Джиордано и Ройон, однако оба чиновника связаны с губернаторами, которых правящий альянс "Свобода наступает" обвинил в предательстве, так как отвечающие перед ними депутаты отказались поддержать весь текст направленного правительством законопроекта с пакетом реформ. Ранее Милей в X (ранее Twitter) поделился сообщением другого пользователя, который призвал уволить Джиордано, так как его жена проголосовала против отдельных статей документа в Палате депутатов.

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