Президент Аргентины: Статус Мальвинских островов будет обсуждаться с Британией

Статус Фолклендских (Мальвинских) островов будет обсуждаться с Великобританией в ходе будущих дипломатических переговоров.

"Статус Фолклендских (Мальвинских) островов будет обсуждаться с Великобританией в ходе будущих дипломатических переговоров".

Как передает Report, об этом заявил президент Аргентины Хавьер Милей после переговоров с главой МИД Соединенного Королевства Дэвидом Кэмероном.

"Мы обсудили тему Мальвинских островов. Это вопрос будущих дипломатических переговоров", - сказал аргентинский лидер, отвечая на вопрос журналиста Sky News на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее МИД Великобритании сообщил, что Милей и Кэмерон на встрече "согласились не соглашаться" друг с другом по вопросу статуса Фолклендских островов. При этом, как следовало из заявления, стороны обсудили пути укрепления взаимотноошений в сфере торговли, образования и культуры.

Фолклендские (Мальвинские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже около двух веков являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория оставалась во владении Соединенного Королевства. Аргентина результаты референдума не признала.