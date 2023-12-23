Президент Аргентины созвал внеочередную сессию парламента для рассмотрения реформ

Президент Аргентины Хавьер Милей созвал внеочередную сессию парламента, чтобы Конгресс рассмотрел законопроекты с реформами в сфере налогообложения и функционирования государства.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета La Nacion.
"Созвать Конгресс на внеочередную сессию с 26 декабря 2023 года по 31 января 2024 года", - говорится в президентском указе.
В письме, в котором правительство уведомило парламент о созыве, указаны 11 тем для рассмотрения, в том числе "закон о реформе функций государства".