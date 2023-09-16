Президент Аргентины предложил включить СЕЛАК в G20

Президент Аргентины Альберто Фернандес предложил присоединить к Группе двадцати (G20) Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

Президент Аргентины Альберто Фернандес предложил присоединить к Группе двадцати (G20) Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил он, выступая на саммите действующей в рамках ООН "Группы 77 плюс Китай" в Гаване

"На саммите G20 я также попросил, чтобы в следующем году, когда Бразилия будет председательствовать, в G20 включили СЕЛАК. Почему я это попросил? Потому что недопустимо, чтобы голос стран Карибского бассейна, региона, который сильнее всего страдает от изменения климата, не был представлен. Крайне важно, чтобы страны Карибского бассейна были услышаны", - сказал глава государства.

Фернандес также призвал добиться реформы Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, которые, по его мнению, привели мир к критической ситуации, когда "доходы сконцентрированы в руках немногих, а бедность распространена на миллионы человек". "Сколько еще мы будем терпеть, что МВФ следует за ставками, которые назначает правительство США через свою Федеральную резервную систему, и еще и назначает надбавки таким странам, как Эквадор, Барбадос, Аргентина, Египет, Украина. Они так беспокоятся за Украину, что накладывают на нее такие взыскания. Это нужно изменить", - добавил он.