Президент Аргентины попросил у Папы Римского прощения

Президент Аргентины Хавьер Милей во время аудиенции с Папой Римским Франциском попросил у него прощения за резкие слова в его адрес.

Президент Аргентины Хавьер Милей во время аудиенции с Папой Римским Франциском попросил у него прощения за резкие слова в его адрес.

Как передает Report со ссылкой на ТАСC, об этом сообщил интернет-портал Infobae.

"Я хочу попросить у вас прощения за мои заявления, сделанные в прошлом", - приводит СМИ слова президента Аргентины. По данным Infobae, понтифик ответил, что это были "ошибки молодости, которые совершают все".

Глава аргентинского департамента по делам религий Франсиско Санчес охарактеризовал встречу Милея и Франциска, которая продлилась больше часа, как "очень теплую и полную симпатии".