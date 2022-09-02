Президент Аргентины объявил нерабочий день после покушения на вице-президента

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил пятницу выходным днем для проведения маршей в поддержку вице-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер, на которую в четверг было совершено покушение.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил пятницу выходным днем для проведения маршей в поддержку вице-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер, на которую в четверг было совершено покушение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в обращении к нации.

"Решил объявить завтрашний день национальным выходным, чтобы в мире и гармонии народ Аргентины мог высказаться в защиту жизни и демократии и выразить солидарность с нашим вице-президентом", - сказал Фернандес.

Глава государства призвал все политические силы в стране осудить покушение на Фернандес де Киршнер. "Аргентина больше не может терять ни минуты, у нас больше нет времени. Необходимо искоренить насилие и ненависть из речей политиков и СМИ и нашей жизни", - добавил Фернандес.

Он также сообщил, что попросил органы правосудия "как можно скорее установить ответственных".