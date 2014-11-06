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    Президент Аргентины не сможет принять участие в саммите "двадцатки" в Австралии

    Кристина Фернандес де Киршнер была госпитализирована с температурой и жалобами на боли в одну из клиник Буэнос-Айреса

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер по состоянию здоровья не сможет принять участие в саммите "двадцатки", который пройдет 15-16 ноября в австралийском городе Брисбене. Об этом сообщает Report со ссылкой на  ИТАР-ТАСС.

    В настоящее время аргентинский лидер находится в больнице, где продолжает курс лечения антибиотиками в связи с сигмоидитом - воспалением сигмовидной кишки. По заявлению лечащих врачей главы государства, после выписки Кристине Фернандес де Киршнер "будет необходим покой по меньшей мере в течение 10 суток". 

    В этой связи пресс-секретарь главы государства Альфредо Скочимарро сообщил, что президента Аргентины на саммите "двадцатки" в Австралии будет представлять министр экономики и финансов страны Аксель Кисильоф. 

    Аргентинский лидер была госпитализирована в прошлое воскресенье с температурой и жалобами на боли в одну из клиник Буэнос-Айреса. Врачи быстро поставили диагноз и назначили лечение. Ее состояние по-прежнему расценивается как стабильное.

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