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    Президент Аргентины не поедет в Бразилию на инаугурацию Болсонару

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Первая встреча аргентинского лидера Маурисио Макри и избранного президента Бразилии Жаира Болсонару состоится не на его инаугурации 1 января, а 16 января. 

    Об этом сообщил Макри в Twitter. «Мы только что поговорили по телефону с Жаиром Болсонару. Мы договорились встретиться 16 января в Бразилиа, чтобы начать вместе работать в этом новом этапе истории», — написал он. 

    28 октября в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов. По его итогам победил правый кандидат Жаир Болсонару.

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