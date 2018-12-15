Президент Аргентины не поедет в Бразилию на инаугурацию Болсонару

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Первая встреча аргентинского лидера Маурисио Макри и избранного президента Бразилии Жаира Болсонару состоится не на его инаугурации 1 января, а 16 января.

Об этом сообщил Макри в Twitter. «Мы только что поговорили по телефону с Жаиром Болсонару. Мы договорились встретиться 16 января в Бразилиа, чтобы начать вместе работать в этом новом этапе истории», — написал он.

28 октября в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов. По его итогам победил правый кандидат Жаир Болсонару.