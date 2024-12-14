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Президент Аргентины Милей стал гражданином Италии

Президент Аргентины Милей стал гражданином Италии Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предоставила аргентинскому президенту Хавьеру Милею итальянское гражданство.
Другие страны
14 декабря 2024 г. 02:09
Президент Аргентины Милей стал гражданином Италии

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предоставила аргентинскому президенту Хавьеру Милею итальянское гражданство.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Глава аргентинского государства 13 декабря прибыл с визитом в Италию для встречи с Мелони и участия в ежегодном съезде партии "Братья Италии".

Согласно информации, у Милея есть итальянские корни — его бабушка и дедушка по отцовской линии были из Калабрии (провинция на юге Италии - ред.), они эмигрировали в Аргентину. Соответственно, гражданство он получил на основе принципа jus sanguinis — "по праву крови".

Гражданство Италии предоставили и младшей сестре Милея Карине, его политическому советнику.

Издание указало, что до Милея президентом Аргентины с двойным гражданством был Маурисио Макри. Он был сыном итальянского иммигранта и тоже имел паспорт этой республики. Аргентину возглавлял с 2015 по 2019 год.

Конституция страны не запрещает президентам иметь второе гражданство.

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