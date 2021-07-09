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Президент Аргентины извинился перед Боливией за действия экс-президента

Президент Аргентины извинился перед Боливией за действия экс-президента Президент Аргентины Альберто Фернандес извинился перед Боливией за то, что администрация экс-главы государства Маурисио Макри передала временному правительству соседней страны спецсредства для подавления протестов
Другие страны
9 июля 2021 г. 07:41
Президент Аргентины извинился перед Боливией за действия экс-президента

Президент Аргентины Альберто Фернандес извинился перед Боливией за то, что администрация экс-главы государства Маурисио Макри передала временному правительству соседней страны спецсредства для подавления протестов.

Как передает Report, этом свидетельствует письмо, которое Фернандес направил своему боливийскому коллеге Луису Арсе.

"Прежде всего я хочу попросить прощения у вашего правительства и народа от имени всех аргентинцев. Было установлено, что из нашей страны была передана партия материалов, которую нельзя расценивать иначе как отправку подкрепления устроившим мятеж силам, нуждавшимся в нем для применения против боливийского населения в те дни", - говорится в документе, которые опубликовала пресс-служба экс-президента Боливии Эво Моралеса.

По словам Фернандеса, ему было "больно и стыдно" от того, что правительство Макри оказывало "помощь военным и полицейским репрессиям". "Эти события изучает междисциплинарная группа независимых экспертов Межамериканской комиссии по правам человека", - написал аргентинский президент.

Ранее глава МИД Боливии Рохелио Майта сообщил, что власти страны выяснили, что прошлое правительство Аргентины передало временным властям соседней страны спецсредства для подавления протестов после отставки Моралеса в ноябре 2019 года. Министр заявил, что Боливия возмущена тем, что иностранное правительство способствовало совершению серьезных нарушений прав человека.

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