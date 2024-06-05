Президент Аргентины хочет провести государственную реформу при помощи ИИ

Президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что хочет применить искусственный интеллект для проведения реформы государственного управления.

Президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что хочет применить искусственный интеллект для проведения реформы государственного управления.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом глава государства заявил журналистам.

"Мы решаем, какой будет следующая государственная реформа. Государство должно стать более эффективным. Мы поговорили с людьми из Google, у них есть модуль для проведения реформы государства, но при помощи искусственного интеллекта. Так что мы будем двигаться в этом направлении", - сказал Милей.

На прошлой неделе президент Аргентины посетил США для встречи с руководством корпораций Google, Apple, Meta и OpenAI. Он также обсудил инвестиции в Аргентину с представителями 30 компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.