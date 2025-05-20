Президент Аргентины хочет отменить в стране проверку происхождения денег

Правительство Аргентины работает над нормативной базой для отмены проверок происхождения денег.

Правительство Аргентины работает над нормативной базой для отмены проверок происхождения денег.

Как передает Report со ссылкой на местный телеканал A24, об этом заявил президент страны Хавьер Милей.

"Я считаю, это (уведомления о подозрительных операциях - ред.) кошмар. Вы можете спокойно использовать доллары, и никто не должен просить у вас никаких объяснений", - сказал он.

По его мнению, разрабатываемые правительством меры должны обеспечить "вливание средств в экономику, что может значительно ускорить темпы роста". "ВВП Аргентины составляет $600 млрд, а у аргентинцев под матрасами от $200 млрд до $400 млрд, то есть от 33% до 66% ВВП", - утверждает глава государства.

Как считает Милей, государство не должно наказывать тех, кто скрывал свои деньги для уклонения от уплаты налогов, потому что "люди пытались защитить себя от ворующих политиков". "Они герои, а не преступники", - добавил президент. На вопрос о деньгах, полученных незаконным путем, Милей ответил, что "экономика не должна использоваться" для борьбы с преступлениями. "С наркоторговлей должны бороться министерства безопасности и обороны", - сказал он.

Милей сообщил, что сейчас над разработкой нормативной базы, которая позволит использовать незадекларированные деньги, работают налоговое агентство, министерство экономики и Центробанк страны.