Президент Анголы уйдет в отставку в 2018 году

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш заявил о своем намерении сложить полномочия после почти 40-летнего пребывание на посту, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Я принял решение покинуть свой пост и завершить свою политическую карьеру в 2018 году", - заявил Сантуш.

Отмечается, что следующие выборы в стране должны состояться в 2018 году.

Жозе Эдуарду душ Сантуш является вторым президентом Анголы с 21 сентября 1979 года. В 1963-1969 годах он учился в Азербайджанском институте нефти и химии.