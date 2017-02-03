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    Президент Анголы не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах

    Жозе Эдуарду душ Сантуш станет лидером партии и сохранит полномочия назначать депутатов парламента

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш, который занимает свою должность с 1979 года, подтвердил, что не будет выдвигать свою кандидатуру от правящей партии на выборах в 2017 году, сообщает Report со ссылкой на РБК.

    По словам душ Сантуша, кандидатом в президенты от правящей партии Народное движение за освобождение Анголы станет министр обороны страны Жоао Лауренцо. Сам он станет лидером партии и сохранит полномочия назначать депутатов парламента и высшие чины к армии и полиции.

    Отметим, что Жозе Эдуарду душ Сантуш  является выпускником Азербайджанского института нефти и химии в Баку. Он получил тут образование в 1963-1969 годах. 

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