О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Алжира завершил лечение после заражения COVID-19

Президент Алжира завершил лечение после заражения COVID-19 74-летний президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который с конца октября находится в одной из больниц Германии, завершил процесс лечения после заражения коронавирусом нового типа.
Другие страны
15 ноября 2020 г. 20:44
Президент Алжира завершил лечение после заражения COVID-19
Абдельмаджид Теббун

74-летний президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который с конца октября находится в одной из больниц Германии, завершил процесс лечения после заражения коронавирусом нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье информационный портал TSA.

По сведениям его источников из числа официальных лиц, медики подтверждают, что президент завершил рекомендованный план лечения и в настоящее время проходит постпротокольный медицинский осмотр.

На минувшей неделе алжирские власти заявляли, что "состояние здоровья Теббуна постоянно улучшается".

Напомним, что алжирский лидер 28 октября прибыл в Германию для прохождения углубленного медицинского обследования в крупной специализированной больнице. Перед этим днем ранее он был помещен в отделение специализированной медицинской помощи военного госпиталя Айн-Нааджа в столице Алжира.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Əlcəzairin 74 yaşlı prezidenti koronavirusdan sağaldı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
12 ноября 2020 г. 17:49
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
11 ноября 2020 г. 10:23
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
10 ноября 2020 г. 16:40
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
7 ноября 2020 г. 13:11
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
6 ноября 2020 г. 09:39
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi