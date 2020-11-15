Президент Алжира завершил лечение после заражения COVID-19

74-летний президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который с конца октября находится в одной из больниц Германии, завершил процесс лечения после заражения коронавирусом нового типа.

74-летний президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который с конца октября находится в одной из больниц Германии, завершил процесс лечения после заражения коронавирусом нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье информационный портал TSA.

По сведениям его источников из числа официальных лиц, медики подтверждают, что президент завершил рекомендованный план лечения и в настоящее время проходит постпротокольный медицинский осмотр.

На минувшей неделе алжирские власти заявляли, что "состояние здоровья Теббуна постоянно улучшается".

Напомним, что алжирский лидер 28 октября прибыл в Германию для прохождения углубленного медицинского обследования в крупной специализированной больнице. Перед этим днем ранее он был помещен в отделение специализированной медицинской помощи военного госпиталя Айн-Нааджа в столице Алжира.