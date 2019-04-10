Президент Алжира создаст национальный орган для проведения честных и прозрачных выборов

Президент Алжира Абделькадер Бенсалех пообещал во вторник создать национальный коллегиальный орган, на который будет возложена задача проведения честных и прозрачных выборов. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service.

"В приоритетном порядке во взаимодействии с политическим классом и гражданским обществом собираюсь создать национальный коллегиальный орган, суверенный в своих решениях, на который будет возложена задача создания необходимых условий для подготовки и проведения честных и прозрачных выборов", - подчеркнул он в своей речи, приуроченной к официальному вступлению в должность президента страны.

Бенсалех призвал всех "преодолеть разногласия и внести вклад в коллективную историческую деятельность в соответствии с вызовами нынешнего этапа, основанную на ценностях солидарности, сплоченности, самоотверженности во имя достижения высшей цели, а именно - заложения фундамента будущего Алжира".

Во вторник утром обе палаты парламента Алжира утвердили Бенсалеха в должности главы государства. Как ожидается, он будет возглавлять страну не более 90 дней, в течение которых должны быть проведены президентские выборы. При этом сам он уже не может баллотироваться на высший государственный пост.

Большая часть оппозиции и активисты молодежных движений сегодня решительно отвергли назначение Бенсалеха, которого они считают "типичным представителем правящего с давних пор политического класса, неспособным провести демократические реформы".

Тем временем, оппозиционные партии и настроенная против правительства молодежь призывают провести в ближайшую пятницу, 12 апреля, многомиллионные манифестации по всей стране, чтобы потребовать немедленной отставки Бенсалеха, премьер-министра Нуреддина Бедуи и других членов руководства Алжира.