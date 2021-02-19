Президент Алжира объявил о роспуске нижней палаты парламента страны

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в четверг в обращении к нации объявил о роспуске Национального народного собрания (ННС, нижняя палата парламента страны).

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в четверг в обращении к нации объявил о роспуске Национального народного собрания (ННС, нижняя палата парламента страны).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационный портал TSA.

Одновременно с этим глава государства объявил об организации досрочных парламентских выборов. "Я принял решение распустить ННС, чтобы объявить выборы", - отметил Теббун, добавив, что хочет тем самым "открыть двери для молодежи". "Молодежь должна интегрироваться в политические институты, и мы поможем ей, взяв на себя большую часть расходов избирательной кампании", - сказал президент. Согласно закону, выборы в парламент должны быть проведены в течение максимум трех месяцев.

Кроме того, Теббун анонсировал перестановки в кабинете министров в течение ближайших 48 часов. Президент в речи подчеркнул, что "принял во внимание критику, должным образом высказанную гражданами в отношении деятельности определенных министерских секторов".

"Министерские перестановки будут произведены и объявлены в следующие 48 часов, и они коснутся секторов, в которых, по нашему мнению и с точки зрения граждан, зафиксированы недостатки в плане решения проблем", - указал глава государства.

Теббун также решил помиловать почти сто узников совести, которые ранее были задержаны и осуждены за участие в демонстрациях протестного движения "Хирак" (существует с февраля 2019 года), требующего от властей проведения коренных преобразований в социально-экономической сфере и реформирования деятельности государственного аппарата. "Те, кого коснется президентское помилование, вернутся в свои дома сегодня вечером или завтра, в пятницу", - заверил он.

"Пора возродить экономику и инвестиции, которые создают богатство и рабочие места, и окончательно уйти от ложной экономики, основанной на импорте и завышении стоимости", - заявил Теббун.