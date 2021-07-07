Президент Алжира назначил министров правительства

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назначил в среду членов нового правительства, возглавляемого премьер-министром Айманом Бенабдеррахманом.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назначил в среду членов нового правительства, возглавляемого премьер-министром Айманом Бенабдеррахманом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство Algerie Presse Service.

На пост министра иностранных дел и национальной общины за рубежом вместо Сабри Букадума после двухлетнего перерыва вернулся Рамтан Ламамра, который также в прошлом был комиссаром Африканского союза по вопросам мира и безопасности (2008-2013).

Министр юстиции, хранитель печати Белькасем Зегмати покинул свой пост, его сменил Абдеррашид Тебби. Министром культуры и искусств вместо Малики Бендуды стала Вафа Шааляль.

Свои портфели в кабмине, насчитывающем 34 кресла, сохранили министр энергетики и шахт Мухаммед Аркаб, министр внутренних дел, местного самоуправления и национального планирования Камаль Бельджуд, по делам религий и вакуфов Юсеф Бельмехди, министр торговли Камаль Резиг, министр здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы Абдеррахман Бенбузид, министр связи, официальный представитель правительства Аммар Бельхимер, министр фармацевтической промышленности Абдеррахман Лутфи Джамаль Бенбахмад, генеральный секретарь правительства Яхья Бухари.