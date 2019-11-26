Президент Албании назвал ситуацию после землетрясения драматичной

Президент Албании Илир Мета назвал очень драматичной ситуацию в стране после землетрясения магнитудой 6,4, жертвами которого, по последним данным, стали шесть человек, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Ситуация очень драматичная. Принимаются все усилия, чтобы достать людей из-под руин", - заявил президент журналистам.

Напомним, что геологическая служба США (USGS) утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясении магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5.

Как сообщил представитель правительства страны, по последним данным, 6 человек погибли в результате землетрясения, число пострадавших превысило 300 человек.

Сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами могут находиться люди.