Президент Афганистана провел переговоры с главой Пентагона

Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, который прибыл с необъявленным визитом в Кабул

Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, который прибыл с необъявленным визитом в Кабул.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении канцелярии главы афганского государства.

По данным ведомства, в ходе встречи "стороны выразили озабоченность эскалацией насилия в стране со стороны радикального движения "Талибан". Гани и Остин также отметили, что "фундаментальное урегулирование нынешней ситуации в Афганистане заключается в установлении долгосрочного и справедливого мира". Глава Пентагона, говорится в заявлении, высказал готовность США "сотрудничать в афганскими властями в этом направлении".

Визит Остина в Кабул проходит на фоне разногласий между представителями Вашингтона и радикального движения "Талибан" по поводу выполнения подписанного между сторонами соглашения в Дохе, одним из основных пунктов которого является вывод американских войск из страны до 1 мая нынешнего года.