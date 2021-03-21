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Президент Афганистана провел переговоры с главой Пентагона

Президент Афганистана провел переговоры с главой Пентагона Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, который прибыл с необъявленным визитом в Кабул
Другие страны
21 марта 2021 г. 21:15
Президент Афганистана провел переговоры с главой Пентагона
Мухаммад Ашраф Гани

Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, который прибыл с необъявленным визитом в Кабул.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении канцелярии главы афганского государства.

По данным ведомства, в ходе встречи "стороны выразили озабоченность эскалацией насилия в стране со стороны радикального движения "Талибан". Гани и Остин также отметили, что "фундаментальное урегулирование нынешней ситуации в Афганистане заключается в установлении долгосрочного и справедливого мира". Глава Пентагона, говорится в заявлении, высказал готовность США "сотрудничать в афганскими властями в этом направлении".

Визит Остина в Кабул проходит на фоне разногласий между представителями Вашингтона и радикального движения "Талибан" по поводу выполнения подписанного между сторонами соглашения в Дохе, одним из основных пунктов которого является вывод американских войск из страны до 1 мая нынешнего года.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan prezidenti Kabildə ABŞ-ın müdafiə naziri ilə danışıqlar aparıb

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