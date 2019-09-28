Президент Афганистана проголосовал на выборах

Президент Афганистана Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла проголосовали на президентских выборах в стране, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня счастливый день, так как люди снова идут на избирательные участки для того, чтобы проголосовать на президентских выборах", - заявил президент, поблагодарив всех пришедших на избирательные участки, а также выразил благодарность силовикам за обеспечение безопасности.

Он также поблагодарил всех международных партнеров, которые помогли Афганистану в этом процессе.

Между тем, А.Абдулла в ходе голосования обратился ко всем государственным лицам "не вмешиваться в процесс и позволить людям проголосовать".

Ранее на юге Афганистана в Кандагаре на избирательном участке прогремел взрыв, пострадали 15 человек.