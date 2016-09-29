Президент Афганистана подписал мирное соглашение с одной из крупнейших группировок вооруженной оппозиции

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент Афганистана Ашраф Гани подписал мирное соглашение с одной из крупнейших группировок вооруженной оппозиции, Исламской партией Афганистана, которую возглавляет Гульбеддин Хекматиар, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Лидер группировки Хекматиар, предположительно, находящийся на территории Пакистана, подписал соглашение в среду. Предварительный вариант мирных договоренностей был одобрен делегациями сторон 22 сентября на переговорах в Кабуле.

Хекматиар, который в 1993-1994 годах занимал пост премьер-министра Афганистана, был включен в 2003 году администрацией США в террористический список наряду с экс-лидером "Талибана" муллой Омаром и бывшим главарем "Аль-Каиды" Усамой бен Ладеном. Местонахождение Хекматиара неизвестно, однако, по данным западных спецслужб, он может находиться в Пакистане.