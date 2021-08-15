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Президент Афганистана объяснил свою отставку

Президент Афганистана объяснил свою отставку Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани решил сложить полномочия, чтобы предотвратить бойню.
Другие страны
15 августа 2021 г. 23:07
Президент Афганистана объяснил свою отставку

Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани решил сложить полномочия, чтобы предотвратить бойню.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Гани заявил, что талибы готовились атаковать Кабул.

"Талибан" ясно дал понять, что они готовы провести... нападение на весь Кабул..., чтобы свергнуть меня. Чтобы предотвратить бойню, я решил уйти", - сообщил Гани.

Отметим, что сегодня боевики радикальной группировки “Талибан” без боя вошли в столицу Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани вместе с женой, детьми и двумя помощниками вылетел из Кабула в Таджикистан, а оттуда в Оман.

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